Как в Псковской области будут готовить тренеров - интервью с Марией Поповской

19:46, 25 января 2022, ПАИ

1 февраля стартует региональный проект «Грамотный тренер – сильная команда». Его будет реализовывать автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «ЛУКИ-ЭНЕРГИЯ», которая выиграла конкурс Фонда президентских грантов. О том, какие задачи решает проект, кто сможет принять в нем участие, спортивному редактору ПАИ Валерию Гусеву рассказала автор идеи Мария Поповская.

- Мария, какие цели преследует проект?

- Проект предназначен для учителей физической культуры и тренеров по футболу Псковской области. Ни одна сфера профессиональной деятельности человека не может эффективно существовать без должного уровня подготовки кадров. Спортивная наука стремительно развивается, технологии подготовки спортсменов постоянно обновляются. Без своевременного повышения квалификации и постоянного самообразования кадров невозможна качественная подготовка футболистов резерва. В регионах ограничена возможность для повышения квалификации, участия в мастер-классах, проводимых квалифицированными специалистами. Проект также актуален для учителей физической культуры в свете развития программы «Мини-футбол в школы». Проект позволит решить задачу повышения квалификации не менее 35 тренеров и специалистов по футболу, а также не менее 50 учителей физической культуры в 2022 году.

- Кто будет вести курсы? Какие знания получат участники занятий? Какие навыки приобретут?

- Спикерами на занятиях выступят представители профессорско-преподавательского состава Велиголукской государственной академии физической культуры и спорта, тренеры высшей квалификации (ФК «Луки-Энергия»), в том числе, имеющие опыт работы с высококвалифицированными спортсменами, а также приглашенные специалисты в области спорта. Участники курсов приобретут современные знания о подготовке футбольного резерва в европейских странах, о научно-методическом обеспечении подготовки сборных команд и биоуправлении в спорте, о современных методах развития физических качеств, познакомятся с основными принципами профилактики травматизма посредством применения упражнений в разных режимах сокращения мышц и основами спортивной нутрициологии. Также слушатели курсов получат квалифицированные консультации о коррекции и содержании тренировочных занятий на основе тестирования мобильности опорно-двигательного аппарата спортсменов с помощью современных технологий. Будут рассмотрены основы антидопингового обеспечения спортивной подготовки.

- Будет не только теория, но и практика?

- Да, практические занятия позволят слушателям ознакомиться с современными средствами формирования и повышения технико-тактического мастерства в футболе, закрепить знания и умения оказания первой медицинской помощи при травмах и повреждениях у спортсменов.

- Где пройдут курсы? В каком формате?

- Планируется, что курсы будут проходить в городе Великие Луки и будут разделены на два формата: очный и дистанционный. Очно для учителей физкультуры программа курса будет осуществлять на базе ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», а для тренеров – на базе МАУ «СШОР «Экспресс». Дистанционный формат – на платформе ZOOM и дистанционной платформе Академии физической культуры и спорта.

Курсы для учителей физической культуры пройдут с 21 марта по 17 апреля 2022 года. Курсы для тренеров по футболу с 25 апреля по 29 мая 2022 года. Все участники курсов повышения квалификации получат сертификат о прохождении, объемом 72 часа.

- Как принять участие? Куда направлять заявки?

- В течении февраля месяца во все организации спортивной подготовки по футболу и общеобразовательные школы будут направлены письма с краткой информацией и сроками прохождения курсов повышения квалификации. Принять участие сможет любой желающий. Также заявку можно будет прислать в группе ВКонтакте. Руководитель проекта - Ирина Ивановна Таран - профессор, кандидат психологических наук.

- Благодарю вас, желаю вам и вашему проекту только успехов.

- Спасибо.