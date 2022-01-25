Кубок ректора по киберспорту впервые проходит в ПсковГУ

15:08, 25 января 2022, ПАИ

Впервые в рамках празднования Дня российского студенчества в Псковском государственном университете проходит Кубок ректора по киберспорту. Соревнования стартовали вчера на площадке клуба CyberX, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Как сообщили организаторы, 24 января мероприятия начались с компьютерной игры CS GO 5x5. Сегодня в соревнованиях по Dota 2 5x5 принимает участие восемь команд по пять человек. Большинство спортсменов – из колледжа ПсковГУ.

Игры транслируются на платформе твич, также ведётся стрим (прямой эфир на интернет-сервисе) со стримером (комментатор) финальных игр по Dota2.

По итогам соревнований в каждой из дисциплин будут определены три победителя, которые получат медали и грамоты. Лидеры станут обладателями кубка – торжественное вручение состоится сегодня вечером. Победителей поздравит ректор ПсковГУ Наталья Ильина.