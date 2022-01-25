«Полевая почта» будет работать в псковской библиотеке 27 января

16:07, 25 января 2022, ПАИ

27 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке будет работать интерактивная площадка «Полевая почта» в рамках региональной акции «Хлеб той зимы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Мероприятие посвящено Дню полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года. Участники площадки смогут потренироваться в письме чернильной ручкой, познакомятся с информационными материалами о блокаде, а также смогут подписать репринт открытки военного времени, который организаторы позже отправят по указанному адресу.

Для комфортного участия в акции организаторы просят участников планировать посещение мероприятия организованными группами не более 10 человек.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно.

Временные правила посещения библиотеки здесь.