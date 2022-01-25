«Полевая почта» будет работать в псковской библиотеке 27 января
27 января в Псковской областной универсальной научной библиотеке будет работать интерактивная площадка «Полевая почта» в рамках региональной акции «Хлеб той зимы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.
Мероприятие посвящено Дню полного снятия блокады Ленинграда в январе 1944 года. Участники площадки смогут потренироваться в письме чернильной ручкой, познакомятся с информационными материалами о блокаде, а также смогут подписать репринт открытки военного времени, который организаторы позже отправят по указанному адресу.
Для комфортного участия в акции организаторы просят участников планировать посещение мероприятия организованными группами не более 10 человек.
Во избежание распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) использование средств индивидуальной защиты в период нахождения в учреждении обязательно.
Временные правила посещения библиотеки здесь.
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