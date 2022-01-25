В Пскове возбудили дело по факту ложного сообщения о готовящемся теракте в учебных заведениях

16:27, 25 января 2022, ПАИ

В Пскове возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве учебных заведений города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

18 января 2022 года в 11:28 неизвестный отправил в администрацию Пскова электронное письмо с заведомо ложным сообщением о предстоящем акте терроризма.

Санкция части 2 статьи 207 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.