О расширении Псковского перинатального центра рассказал Николай Красиков
Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков на пресс-конференции 25 января рассказал о расширении медучреждения.
По его словам, комитет по здравоохранению Псковской области поставил задачи открыть центр планирования семьи, а также отделение гинекологии, которое будет ориентировано на репродуктивную гинекологию.
«Это как раз протекание беременности у женщин высокого риска, это репродуктивная хирургия», - подчеркнул Красиков.
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