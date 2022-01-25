О расширении Псковского перинатального центра рассказал Николай Красиков

16:49, 25 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков на пресс-конференции 25 января рассказал о расширении медучреждения.

По его словам, комитет по здравоохранению Псковской области поставил задачи открыть центр планирования семьи, а также отделение гинекологии, которое будет ориентировано на репродуктивную гинекологию.

«Это как раз протекание беременности у женщин высокого риска, это репродуктивная хирургия», - подчеркнул Красиков.