Главврач Псковского перинатального центра видит потенциал в сервисных родах

16:50, 25 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков видит потенциал в сервисных родах, поэтому учреждение наращивает эту услугу. Об этом он заявил на пресс-конференции 25 января.

В настоящее время в Псковском перинатальном центре проходит не очень много сервисных родов — в районе 5-10 в месяц. Всего в учреждении ежемесячно рожают порядка 300 женщин.