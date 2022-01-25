Главврач Псковского перинатального центра видит потенциал в сервисных родах
Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков видит потенциал в сервисных родах, поэтому учреждение наращивает эту услугу. Об этом он заявил на пресс-конференции 25 января.
В настоящее время в Псковском перинатальном центре проходит не очень много сервисных родов — в районе 5-10 в месяц. Всего в учреждении ежемесячно рожают порядка 300 женщин.
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