Более 12 тысяч заявок на участие в программе социальной догазификации подали в Псковской области

17:06, 25 января 2022, ПАИ

В Псковской области подано более 12 тысяч заявлений на социальную догазификацию домовладений, которая проводится в стране по поручению президента РФ. Заключено более 3,2 тысячи договоров. Порядка 670 домов уже подключены, жители могут пользоваться голубым топливом в хозяйственных целях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Заявки на догазификацию можно подать через региональные офисы МФЦ, через портал «Госуслуги». Документы также принимаются во всех абонентских участках «Газпром межрегионгаз Псков», через сайт Единого оператора газификации: http://www.connectgaz.ru. На этом ресурсе можно найти и ответы на часто задаваемые вопросы.

Социальная догазификация населенных пунктов стала темой очередного заседания федерального штаба по газификации под председательством заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака. Оно состоялось во вторник, 25 января. Участие в мероприятии от Псковской области в формате видео-конференц-связи приняли заместитель губернатора Василий Осипов, председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, а также руководитель «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.

На мероприятии были рассмотрены основные показатели программы догазификации и ход ее реализации. По итогам докладов федеральных спикеров и представителей нескольких региональных штабов сформированы рекомендации для субъектов РФ, а также сделан акцент на основные направления работы, в частности, на персональное взаимодействие с заявителями.

По итогам федерального совещания Василий Осипов обсудил с региональными специалистами вопросы организации работы на территории Псковской области. В частности, принято решение активнее задействовать муниципальные власти для широкого информирования граждан, которые могут принять участие в программе догазификации. Отдельно, по мнению вице-губернатора, необходимо предоставлять информацию о порядке подачи заявления, а также расположении мест, где это можно сделать.

Василий Осипов подчеркнул, что предварительные результаты работы, ситуация в муниципалитетах, меры по ускорению реализации проекта социальной догазификации станут темами грядущего заседания областного штаба по газификации под председательством губернатора Михаила Ведерникова.