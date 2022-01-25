Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Пустошкинском районе

17:34, 25 января 2022, ПАИ

Сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области совместно с представителями 26-й пожарно-спасательной части 25 января провели профилактический рейд в Пустошкинском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия жителям частного сектора напомнили о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей, электрообогревательных приборов и газового оборудования, а также порядок использования пиротехнической продукции.

Кроме того, населению рассказали о том, каким образом надо действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров, напомнили номера вызовов экстренных оперативных служб и разъяснили обстановку с пожарами на территории Псковской области и Пустошкинского района.