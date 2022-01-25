В Америке поступило предложение отведать «Лионеля Месси»
В Hard Rock Cafe теперь можно отведать «Лионеля Месси». Бургеры, названные в честь футболиста, появились в меню кафе. Об этом написал Telegram-канал «Псковоблспорт».
Продукт был разработан совместно с игроком «ПСЖ»: подбирали ингредиенты, внешний вид и всё остальное, пока не одобрили Лео и его партнёры.
Две сочные котлеты, карамелизированный красный лук, обжаренные чоризо, сыр проволоне, помидоры и листья салата – пока вкусная новинка доступна лишь в двух местах во Флориде, но уже скоро появится во всём мире.
Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
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