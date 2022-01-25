Турцию и Грецию занесло снегом
Турция и Греция оказались в снежном апокалипсисе. За один день намело снега столько, сколько не было за многие года.
«В аэропорту Стамбула застряли 5 тысяч человек, среди которых 500 граждан России, в том числе Жерар Депардье. На дорогах глухие пробки, из которых невозможно выбраться, не ездят даже экстренные службы, жизнь парализована.
В Анталье снег выпал впервые за 29 лет. В Греции та же картина: аэропорт Афин не работает, замерзающих на дорогах эвакуирует армия. От бессилия власти объявили вторник выходным днём. Окончания снегопада ждут только завтра», – сообщают СМИ.
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