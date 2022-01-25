Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Турцию и Грецию занесло снегом

Пальмы в снегу на побережьях Греции. Фото: «Фокус»

Турция и Греция оказались в снежном апокалипсисе. За один день намело снега столько, сколько не было за многие года.

«В аэропорту Стамбула застряли 5 тысяч человек, среди которых 500 граждан России, в том числе Жерар Депардье. На дорогах глухие пробки, из которых невозможно выбраться, не ездят даже экстренные службы, жизнь парализована.

В Анталье снег выпал впервые за 29 лет. В Греции та же картина: аэропорт Афин не работает, замерзающих на дорогах эвакуирует армия. От бессилия власти объявили вторник выходным днём. Окончания снегопада ждут только завтра», – сообщают СМИ.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

25 января 2022

Турцию и Грецию занесло снегом
24 января 2022

В Китае изменили концовку фильма «Бойцовский клуб»
24 января 2022

Украинских спортсменов попросили не стоять рядом с российскими на предстоящей Олимпиаде в Пекине
24 января 2022

Кремль озабочен признаками возможного наступления украинской армии на Донбасс
21 января 2022

Своим заявлением Владимир Зеленский взбудоражил харьковчан
20 января 2022

Мексиканец пожертвовал почку для мамы своей невесты, чтобы укрепить отношения
19 января 2022

В Чехии от коронавируса умерла певица-антиваксер Хана Хорка
19 января 2022

На Тайване выпустили самый красивый проездной в мире

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...