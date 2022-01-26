Каждого пятого жителя Пскова от поиска работы отвлекают домашние дела

08:54, 26 января 2022, ПАИ

Каждый пятый житель Пскова главной причиной, отвлекающей от поиска работы, назвал домашние дела (20%), сообщает SuperJob. 17% отвлекаются из-за усталости, 15% опрошенных в Пскове мешают личные качества — лень, безответственность и неуверенность. Еще 12% назвали отвлекающим фактором соцсети и интернет. 7% признаются, что не понимают процесса поиска работы. 5% мешают хобби и увлечения. По 4% жителей причиной, по которой отвлекаются от поиска работы, назвали телефонные звонки и встречи с друзьями. По 3% винят во всем хорошую погоду и телевизор.

Ничего не мешает процессу поиска работы 49% опрошенных в Пскове.

Мужчины чаще отвлекаются от поиска работы из-за личных качеств, интернета и увлечений, женщины — из-за домашних проблем и усталости. Среди женщин в Пскове больше всего тех, кто сумел организовать поиск работы так, чтобы ни на что не отвлекаться (52%).

За два года число россиян, которым ничего не мешает в процессе поиска работы, стало меньше: 49% сегодня против 54% в 2019 году. По сравнению с 2019 годом увеличилось число тех, кто жалуется на обилие домашних дел, усталость, лень и соцсети.