Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители улицы Коммунальной в Пскове остались без горячей воды и отопления

Фото с Instagram-аккаунта Псковских теплосетей

Вблизи дома №48 на улице Коммунальной произошла серьёзная утечка, которая привела к отключению горячей воды и отопления в домах. Об этом Псковские тепловые сети сообщили в своём Instagram-аккаунте.

В теплосетях отметили, что после новогодних праздников на котельной №1 начала возрастать подпитка, с привычных небольших величин она увеличилась на несколько тонн, а это верный признак того, что что-то где-то дало течь.

«На прошлой неделе у нас было некоторое ЧП, связанное с отключением электроснабжения на ряде котельных. Как мы и писали ранее, это не могло пройти бесследно. В том месте, где была небольшая протечка, образовалась очень и очень внушительная, а причиной тому стал гидроудар, который последовал за отключением питания на котельных, и, как следствие, он вызвал падение давления», - рассказали специалисты.

Маленькая течь стала большой, а вода перестала уходить в землю и стала накапливаться в камере. Специалисты участка №8 прошли по соседним тепловым камерам и смогли с точностью до нескольких метров определить место порыва.

«Оперативно провели раскопку, определились с материалами, но проблема оказалась серьёзнее, чем они себе могли представить. Работать пришлось на головном стволе, а это значит, что пришлось отключить не только теплоснабжение, но и горячее водоснабжение. Отрадно осознавать только одно, работы не продлились долго», - добавили в теплосетях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

26 января 2022

Публикуем видео сгоревшего на парковке торгового центра Fjord Plaza ВАЗ-21061
26 января 2022

Можно ли прививаться от коронавируса при эпилепсии, рассказала Анастасия Повторейко
26 января 2022

В Новгородской области пропал полуторагодовалый ребенок

26 января 2022

У 73% заболевших омикроном наблюдается насморк

26 января 2022

Наталия Соколова о сбежавших из сада детях: Возникает вопрос о людском безразличии
26 января 2022

Когда и чем нужно ревакцинироваться, рассказали псковичам
26 января 2022

В Псковской области на передержку отдают ручного енота
26 января 2022

Полиция Великих Лук разыскивает пропавшего мужчину

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...