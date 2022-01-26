Жители улицы Коммунальной в Пскове остались без горячей воды и отопления

09:38, 26 января 2022, ПАИ

Вблизи дома №48 на улице Коммунальной произошла серьёзная утечка, которая привела к отключению горячей воды и отопления в домах. Об этом Псковские тепловые сети сообщили в своём Instagram-аккаунте.

В теплосетях отметили, что после новогодних праздников на котельной №1 начала возрастать подпитка, с привычных небольших величин она увеличилась на несколько тонн, а это верный признак того, что что-то где-то дало течь.

«На прошлой неделе у нас было некоторое ЧП, связанное с отключением электроснабжения на ряде котельных. Как мы и писали ранее, это не могло пройти бесследно. В том месте, где была небольшая протечка, образовалась очень и очень внушительная, а причиной тому стал гидроудар, который последовал за отключением питания на котельных, и, как следствие, он вызвал падение давления», - рассказали специалисты.

Маленькая течь стала большой, а вода перестала уходить в землю и стала накапливаться в камере. Специалисты участка №8 прошли по соседним тепловым камерам и смогли с точностью до нескольких метров определить место порыва.

«Оперативно провели раскопку, определились с материалами, но проблема оказалась серьёзнее, чем они себе могли представить. Работать пришлось на головном стволе, а это значит, что пришлось отключить не только теплоснабжение, но и горячее водоснабжение. Отрадно осознавать только одно, работы не продлились долго», - добавили в теплосетях.