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Общество

994 жителя Псковской области в прошлом году получили профессию в рамках нацпроекта

В 2021 году в Псковской области 994 жителя прошли обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Из них были трудоустроены 772 человека, или 77 %, при плане в 75 % от числа завершивших обучение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации со ссылкой на региональный комитет по труду и занятости, работа с гражданами продолжится и в 2022 году. Квота составляет 960 человек.

В рамках нацпроекта предусмотрено профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан. Речь, в первую очередь, идёт о людях предпенсионного возраста – в возрасте 50 лет и старше; о женщинах, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет; о женщинах, не состоящих в трудовых отношениях и воспитывающих детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет включительно.

Кроме того, в перечень тех, кто может получить профессию, входит молодёжь в возрасте до 35 лет включительно и соответствующая ряду критериев. Это могут быть граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в течение четырёх месяцев и более; люди, не имеющие профессионального или высшего образования и не обучающиеся по программам профессионального или высшего образования; граждане, которые с даты выдачи им документа об образовании и (или) квалификации не являются занятыми в течение четырёх месяцев и более; люди, находящиеся под риском увольнения; и молодёжь, завершающая обучение в текущем календарном году по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, обратившаяся в органы службы занятости, для которой отсутствует работа по полученной профессии (специальности).

Запись на обучение будет осуществляться на единой цифровой платформе «Работа России». Полный перечень образовательных программ, доступных в Псковской области, будет размещён на портале в 1 квартале 2022 года.

Граждане будут направляться на обучение после получения заключения службы занятости по итогам профориентационной консультации. Обучение бесплатное, по окончании выдаётся документ о квалификации, соответствующий выбранной образовательной программе. Прохождение обучения предполагает обязательное последующее трудоустройство (в том числе выход из декретного отпуска) или оформление самозанятости в текущем году.

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