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Общество

Более 700 млн рублей получит Псковская область на социальные контракты

Более 700 млн рублей получит Псковская область в этом году из федерального центра для заключения социальных контрактов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в 2021 году регион получил более 180 млн рублей и средства были освоены в полном объёме. Комитет по социальной защите области заключил 1689 контрактов.

По словам губернатора, в этом году, помимо увеличения суммы выделенных средств, увеличена и выплата по соцконтракту на развитие личного подсобного хозяйства. Теперь есть возможность получить на его ведение до 100 тысяч рублей. «Социальный контракт уже многим помог», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В прошлом году социальный контракт для развития своего дела заключил Олег Шипилин из Пустошкинского района. Он электрогазосварщик, который стал самозанятым и открыл кузницу. На 250 тысяч рублей по контракту он приобрел для мастерской дополнительное оборудование – компрессоры, болгарки, расходные материалы: металл, сварочную проволоку и так далее. Эта мера поддержки позволила предпринимателю не только закупить новое оборудование, но и расширить спектр услуг, увеличить число клиентов.

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