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Общество

Правительство направит более 20 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19

Правительство направит свыше 20 миллиардов рублей из резервного фонда на лекарства для больных коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Более 15 млрд рублей пойдет на приобретение не зарегистрированных в России препаратов, предназначенных для пациентов, которые лечатся в стационаре. Будет приобретено не менее 200 тысяч упаковок молнупиравира, около 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба. Также в списке 3,1 тыс. флаконов сотровимаба и 515 тыс. упаковок ремдесивира. После закупки препаратов их распределят по федеральным медицинским организациями и районным больницам и поликлиникам.

Еще 5 млрд рублей потратят на приобретение лекарств для россиян, которые лечатся в амбулаторных условиях под наблюдением врачей. «Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача», – говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства отметили, что дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами более 830 тысяч человек.

 

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