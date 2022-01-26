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Культура

Концерт с песочной анимацией пройдёт в Пскове 4 февраля

К дням дуэли и гибели Александра Пушкина 4 февраля Псковская областная филармония представит концерт Губернаторского симфонического оркестра под управлением Николая Хондзинского на музыкальную сюиту Георгия Свиридова «Метель», сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Зрители смогут услышать повесть о юной девушке, которая решила вопреки воле родителей тайно обвенчаться с возлюбленным и по воле случая ставшей женой совершенно незнакомого человека. Эту повесть Александр Пушкин сочинил всего за один день. В сюиту вошли девять номеров, которые являются яркими иллюстрациями к повести поэта.

На одной сцене с Губернаторским симфоническим оркестром выступит художник песочной анимации Оксана Чунчукова, которая не раз выступала на сцене Псковской областной филармонии, например, на концерте «Сказки Пушкина» юбилейного 45-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, концерте в честь 100-летнего юбилея Карэна Хачатуряна «Чиполлино» и на новогодних концертах «Маленький принц» и других.

Для мастера художественного слова Дмитрия Касимова выступление будет дебютным. Главный режиссер Камерного театра Объединенного музея писателей Урала Дмитрий Касимов прочитает фрагменты известной повести Пушкина «Метель».

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Добавим, мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Напомним, совершеннолетние зрители могут посетить концерт при наличии одного из документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние 12 месяцев. 

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