Жители Пскова и Великих Лук из-за мошенников лишились миллиона рублей
С 21 по 25 января двум жителям Пскова и Великих Лук позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков. Они предложили горожанам свои «услуги» якобы для предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов и списания денежных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Граждане поддались на уловки злоумышленников и лишились в общей сложности 834 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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