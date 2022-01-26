Поддельные две тысячи рублей обнаружили в банке Великих Лук

12:04, 26 января 2022, ПАИ

25 января в Великих Луках в одном из финансовых учреждений полиция изъяла поддельные две тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Предполагается, что поступила купюра от местной жительницы. Все обстоятельства произошедшего выясняются сейчас в рамках возбужденного уголовного дела, пояснили в ведомстве.