Дорогу Печоры – Залесье – Олохово отремонтируют по нацпроекту

12:12, 26 января 2022, ПАИ

В этом году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтирована автомобильная дорога Печоры – Залесье – Олохово в Печорском районе. Протяженность участка выполнения работ составляет 4,40 км, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Соответствующий контракт подписало ГБУ ПО «Псковавтодор» с подрядной организацией ООО «ДОРСТРОЙСЕРВИС». Общая стоимость ремонта составляет более 57 млн рублей. Средства на эти цели выделены из областного бюджета. Основной целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги.

Специалисты расчистят полосы отводы и водоотводных канав, выполнят фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, ремонт водопропускных труб, асфальтобетонного покрытия, пересечений и примыканий. Подрядчик также укрепит обочины щебеночно-песчано-гравийной смесью.

Работы планируется завершить до 27 июля 2022 года.