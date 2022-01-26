Увлекающихся наукой абитуриентов приглашают на онлайн-встречу в ПсковГУ

12:21, 26 января 2022, ПАИ

Псковский государственный университет приглашает абитуриентов стать участниками встречи с учеными вуза, которая пройдет 27 января в 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Наше мероприятие в первую очередь адресовано всем тем, кто выбирает свой вуз и специальность, исходя из желания не только получить высшее образование, но и стать ученым-исследователем. Это возможно, какое бы направление обучения вы ни выбрали, – отмечают организаторы мероприятия. – Учёные ПсковГУ и студенты, делающие свои первые шаги в науке, расскажут о том, какие направления исследовательской деятельности сейчас актуальны в естественных, точных, общественных, гуманитарных и технических науках».

Организаторы считают, что встреча будет интересна всем, кто стремится реализовать себя в науке и совершить научное открытие.

Мероприятие состоится в онлайн-формате на официальном YouTube-канале ПсковГУ, а также в группе ПсковГУ в социальной сети «ВКонтакте».