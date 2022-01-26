Началась видеотрансляция пресс-конференции главы Псковского района
26 января в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция главы Псковского района Натальи Федоровой.
В ходе встречи планируется обсудить социально-экономическое развитие муниципалитета, реализацию инвестиционных проектов, качество услуг ЖКХ, развитие ТОСов на территории муниципалитета, достижения в сфере культуры, а также узнать, чем сегодня живут жители Талабских остров.
Отметим, что сомодератором пресс-конференции выступит главный редактор районной газеты «Псковская провинция» Лилия Быстрова.
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