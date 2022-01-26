Кабинет врача общей практики всё-таки появится в Борисовичах

15:44, 26 января 2022, ПАИ

Кабинет врача общей практики всё-таки появится в Борисовичах Псковского района, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 января глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Она отметила, что вопрос о кабинете не решается уже очень давно, но его появление там «остро необходимо». «Я посещала то помещение, в котором предполагалось разместить врача, но финансирование тогда так и не удалось найти», - пояснила Фёдорова, добавив, что врач общей практики в микрорайоне всё-таки появится. «Отвечу так: строительство будет в Борисовичах, но не назову, где точно», - сказала глава района.

Также она уточнила, что в 2022 году в муниципалитета планируется строительство ещё пяти ФАПов.