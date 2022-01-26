Первую роботизированную молочную ферму строят в Псковском районе

15:56, 26 января 2022, ПАИ

В Псковском районе возводят первую в Псковской области роботизированную молочную ферму. Об этом заявила глава муниципалитета Наталья Федорова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 января.

По словам Федоровой, проектом занимается ООО «ПсковАгроИнвест». Животноводческий комплекс молочного направления роботизированного доения возводят вблизи деревни Ажово в Краснопрудской волости Псковского района. Строительство планируется завершить в этом году.

Согласно проекту, объем инвестиций, вложенных в проект, составит около 2,5 млрд рублей. Комплекс будет рассчитан на 1 920 голов коров голштинской породы. В одном корпусе будет помещаться четыре группы молочных коров по 140 голов. В каждой группе доение происходит при помощи двух роботов. Каждый робот может подоить около 60-70 голов.

В этом же здании будет располагаться группа сухостойных коров, которые находятся в запуске и ожидают отела. Также там будет расположено и родильное отделение, где будет происходить отел, после чего корова будет отправляться в дойное отделение, а теленок переходить в телятник. Кроме того, в каждой группе будет кормовой стол и зона отдыха для животных. Планируемый суточный объем получаемого молока, когда предприятие полностью запустят, - около 60 тонн.