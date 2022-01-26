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Происшествия

Одно ДТП произошло в 2021 году на территории ОЖД в Псковской области

Одно ДТП произошло на Октябрьской железной дороге на территории Псковской области в 2021 году, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Всего в прошлом году на переездах Октябрьской магистрали произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, на четыре больше, чем в предыдущем году. По словам сотрудников организации, все упомянутые случаи произошли по причине нарушения водителями правил дорожного движения. В результате аварий восемь человек получили травмы, четыре из них скончались.

Больше всего ДТП было зафиксировано на территории Ленинградской области, там произошло восемь аварий. По два инцидента зарегистрировано в Санкт-Петербурге, Республике Карелии, Мурманской и Тверской областях. В Новгородской и Псковской областях зафиксировано по одному случаю. 

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