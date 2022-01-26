УФНС предупреждает псковичей о мошенниках

16:52, 26 января 2022, ПАИ

В Псковской области участились случаи рассылки «фейковых» писем от мошенников, которые пишут под видом налоговой службы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Налогоплательщикам на адреса их электронной почты стали поступать письма с информацией о том, что у них есть неоплаченные налоговые начисления. Чаще всего такие сообщения приходят от имени мошеннического сайта gosnalogi.ru. Перейдя на сайт, пользователям предлагают ввести реквизиты банковской карты, включая код на обратной стороне.

«Перейдя по указанной в письме ссылке, вы рискуете своими деньгами. Как минимум, вместе с уплаченной суммой за перечисление через данный сайт будет высчитана ещё и комиссия. Кроме того, данные вашей банковской карты могут быть впоследствии использованы мошенниками для организации криминальной схемы», - предупреждает УФНС России по Псковской области.

Дистанционное взаимодействие налоговой службы с гражданами происходит исключительно через официальный сайт ФНС России www.nalog.gov.ru. Также ФНС России не рассылает сообщения о наличии задолженности и с предложениями оплатить долг в режиме онлайн.

Кроме того, оплата налогов с помощью сервисов сайта налоговой службы осуществляется без комиссии. Вся необходимая информация о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты размещена в сервисах «Личный кабинет налогоплательщика».

УФНС России по Псковской области рекомендует не открывать подозрительные письма, а также своевременно обновлять антивирусные базы, операционную систему и другие программы. При получении письма от источников, выдающих себя за ФНС России, необходимо помечать их как «спам» или удалять.

В случае возникновения вопросов рекомендуется воспользоваться бесплатным телефоном контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.