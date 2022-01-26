Псковичи могут принять участие во Всероссийском онлайн-вебинаре «COVID-19. Новые угрозы»

16:52, 26 января 2022, ПАИ

27 января 2022 года в 10.30 состоится Всероссийский онлайн-вебинар «COVID-19. Новые угрозы». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Из прямого эфира можно будет узнать: чем отличается омикрон-штамм от тех штаммов, которые уже были, можно ли заразиться одновременно ковидом и гриппом, как отличить ковид от ОРВИ, насколько вакцина эффективна против новых штаммов, об осложнениях после ковида, восстановлении и реабилитации, о вакцинации детей против ковида - противопоказания, меры профилактики заболевания детей.

Прямой эфир проведут: руководитель группы Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, генеральный директор Благотворительного фонда «Стабильное развитие» Светлана Талейран.

В прямом эфире можно будет задать вопросы. Участие бесплатное. Подключиться к эфиру можно будет 27 января в 10:30 по ссылке.