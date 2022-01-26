60 млн экспресс-тестов на COVID-19 закупят для регионов России

17:19, 26 января 2022, ПАИ

В России для регионов закупят 60 млн экспресс-тестов на COVID-19. Об этом заявила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ под председательством президента России Владимира Путина 26 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам вице-премьера, средства на закупку тестов на январь - июнь 2022 года выделят из резервного фонда бюджета РФ.

Кроме того, Татьяна Голикова рекомендовала работодателям перевести сотрудников на удаленный режим работы, а также скорректировать работу в школах и детских садах.