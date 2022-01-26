На 36,5% вырос уровень госпитализации детей с COVID-19 в России за два дня

17:21, 26 января 2022, ПАИ

Уровень госпитализации детей с коронавирусом вырос в России на 36,5 % за последние два дня. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Суточный уровень госпитализации не превышает 6-9 %. Но увеличилась госпитализация детей. Это предмет нашего особого внимания», – отметила она.

По последним данным, в России зафиксирован 11 315 801 случай заболевания коронавирусом, 10 099 937 человек выздоровело, 328 105 – умерло.