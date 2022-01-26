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Общество

Перевести на удалёнку максимальное число сотрудников поручили работодателям в России

Работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на удалённый режим работы. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы», – заявила она.

Напомним, что всего в России с начала пандемии коронавирусом заболел 11 315 801 человек, 10 099 937 пациентов выздоровело, 328 105 – умерло.

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