Жизнь Псковского района обсудили в медиацентре ПАИ

17:56, 26 января 2022, ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция главы Псковского района Натальи Федоровой.

Для вас мы узнали:

в 2021 году в Псковском районе по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтировали 1150 метров дорожного покрытия на сумму около 14 млн рублей; три педагога работают в школах Псковского района по программе «Земский учитель»; в пять раз стало больше ТОСов в Псковском районе – сейчас их уже 16; первую роботизированную молочную ферму строят в Псковском районе; в Псковском районе подготовлена проектно-сметная документация на создание парковой зоны на горе Соколихе рядом с монументом в честь князя Александра Невского; ФОКОТ в Писковичах введут в эксплуатацию в 2022 году.

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