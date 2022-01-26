Жизнь Псковского района обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция главы Псковского района Натальи Федоровой.
Для вас мы узнали:
- в 2021 году в Псковском районе по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтировали 1150 метров дорожного покрытия на сумму около 14 млн рублей;
- три педагога работают в школах Псковского района по программе «Земский учитель»;
- в пять раз стало больше ТОСов в Псковском районе – сейчас их уже 16;
- первую роботизированную молочную ферму строят в Псковском районе;
- в Псковском районе подготовлена проектно-сметная документация на создание парковой зоны на горе Соколихе рядом с монументом в честь князя Александра Невского;
- ФОКОТ в Писковичах введут в эксплуатацию в 2022 году.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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