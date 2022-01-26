В Пскове презентовали буклет для туристов «Храмы псковской архитектурной школы»

18:37, 26 января 2022, ПАИ

Сегодня на площадке МАУ «Центр туризма и творческих индустрий Пскова» комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области и ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» представили буклет для туристов «Храмы псковской архитектурной школы», а также тизеры цикла фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО».

Буклет для туристов выполнен в удобном карманном формате и сопровождается пояснением на русском и английском языках. Особенностью буклета является точное соответствие названий и сведений о компонентах объекта документальным источникам.

С приветственным словом к присутствующим обратился председатель комитета Вадим Нэдик.

Директор НПЦ по охране памятников Алексей Калиненко рассказал об истории создания отдела «Служба управления объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО», а начальник службы управления Мария Лисенкова презентовала буклет и тизеры цикла фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО».

Своими впечатлениями о совместной работе в рамках популяризации объекта Всемирного наследия «Храмы псковской архитектурной школы» поделились заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Юлия Белобородова, председатель комитета по программам приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова Кристина Кобызь, председатель общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая.

Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съёмках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.