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День освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечается 27 января

27 января в России отмечается День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». Об этом сообщает calend.ru.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг Северной столицы сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллиона жителей, в том числе 400 тысяч детей. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом возможно было только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его.

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. В результате побед Советских Вооруженных Сил в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943 — начале 1944 годов появилась возможность для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом и Новгородом.

14 января советские войска перешли в наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и уничтожили окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 января советские войска начали наступление в районе Новгорода, а 16 января — на любанском направлении, 20 января освободили Новгород.

27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища. Кроме того, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.

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