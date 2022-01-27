Льготную ипотеку на вторичное жилье предложили создать в России

07:25, 27 января 2022, ПАИ

В России льготную ипотеку могут расширить на вторичное жилье. Такую инициативу предложил депутат профильного комитета Госдумы, она направлена в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом пишет газета «Известия».

Сегодня действующие льготные ипотечные программы в стране созданы для поддержки спроса в новостройках и не распространяются на вторичное жиье. В числе самых популярных — льготная ипотека на новостройки под 7%.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ, руководитель рабочей группы президиума генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков Александр Якубовский предложил разработать отдельную льготную ипотечную программу на вторичное жилье в населенных пунктах, где не идет активное жилищное строительство. Еще один вариант — рассмотреть возможность распространить на эти территории действие всех имеющихся адресных льготных программ на вторичное жилье.

Но при этом следует ограничить покупку квартир в домах, признанных аварийными, добавил депутат.

В кабмине сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в Минфин и Минстрой.