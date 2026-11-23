Новый поток курса русского языка для переселенцев запустили в Псковской области

16:39, 23 ноября 2026, ПАИ

Новый поток курса русского языка для иностранных граждан, переехавших в регион на постоянное место жительства, стартовал в Псковской области. Проект направлен на глубокую адаптацию переселенцев (представителей различных профессий) и членов их семей. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Псковская область стала ключевым пилотным регионом в рамках внедрения регионального стандарта интеграции. Инициатива представляет собой модульную образовательную и культурную платформу. В отличие от классических курсов русского как иностранного, которые обычно нужны для получения документов, здесь упор сделан на изучение языка через призму традиционных духовно-нравственных ценностей, истории и профессиональной коммуникации. Проект реализуется в партнёрстве с региональными органами власти для бесшовной интеграции прибывших.

Курсы являются продолжением проекта «Центр изучения русского языка «Время жить в России». За 2024–2025 годы в его рамках провели 180 занятий. Обучение прошли более 30 взрослых и детей из Нидерландов, Польши, Ирландии, Хорватии и Германии. Тогда проект реализовывался при поддержке правительства Псковской области за счёт региональной субсидии.

Цель нового потока курса – создать устойчивую экосистему поддержки переселенцев. Слушатели должны выйти на уровень свободного владения языком (B1+) и получить полную социокультурную автономию.

Обучение разделено на три потока. В группе «Начинающие» предусмотрено 100 академических часов, так же как и в группе «Продолжающие». Ещё один поток для начинающих откроется в Великих Луках, там занятия рассчитаны на 80 академических часов. В группах «с нуля» будут заниматься переселенцы из США, Франции, Италии, Ирландии, Германии и Нидерландов.

Всего в этом году планируется обучить 25 человек и провести 280 академических часов занятий. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда в партнёрстве с правительством Псковской области и Псковским государственным университетом. Ожидается, что такая работа поможет переселенцам получить инструменты для экономической и социальной самостоятельности, а региону – квалифицированных жителей, глубоко интегрированных в местный культурный ландшафт.