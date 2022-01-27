27 января ожидается небольшой снег и гололедица в Псковской области

09:05, 27 января 2022, ПАИ

27 января в Псковской области ожидается облачная погода. Днем небольшой снег, местами умеренный. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ночью мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Температура от -3 до +2.

В Пскове днем мокрый снег, ночью сильный мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура от 0 до +1.

В Великих Луках снег, ночью мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура от 0 до -2.