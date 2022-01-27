Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове
В 6:30 произошла авария на улице Леона Поземского, 141, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительной информации, 34-летняя водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на столб.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 36-летний пассажир и годовалый ребенок, оба доставлены в больницу с ушибами. Водитель не обращалась за медицинской помощью, уточнили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, ДПС и аварийно-спасательная служба.
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