Годовалый ребенок пострадал в результате ДТП в Пскове

09:16, 27 января 2022, ПАИ

В 6:30 произошла авария на улице Леона Поземского, 141, сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, 34-летняя водитель автомобиля «Ниссан Альмера» не справилась с управлением транспортного средства и совершила наезд на столб.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 36-летний пассажир и годовалый ребенок, оба доставлены в больницу с ушибами. Водитель не обращалась за медицинской помощью, уточнили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, ДПС и аварийно-спасательная служба.