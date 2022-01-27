В Пскове матери чаще отцов помогают детям с трудоустройством

10:04, 27 января 2022, ПАИ

Матери в Пскове чаще стремятся помочь своим детям найти работу, а отцы считают, что важнее всего – обеспечить ребёнка стартовым капиталом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании SuperJob.

Согласно исследованию, большинство псковских родителей считает, что прежде всего необходимо помочь ребёнку с выбором профессии и обеспечить ему образование. Такое мнение высказали 71% родителей дочерей и 68% родителей сыновей.

Для 11% семейных пар, воспитывающих дочь, и для 9% родителей мальчиков поставить ребенка на ноги означает обеспечить его стартовым капиталом или помогать ему с деньгами.

Также специалисты сервисы отметили, что помочь с трудоустройством каждому выпустившемуся из учебного заведения ребёнку важнее для тех, кто воспитывает сыновей, чем дочерей (12% против 8%).