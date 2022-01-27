2,7 млрд рублей направят в Псковской области на модернизацию первичного звена здравоохранения

11:27, 27 января 2022, ПАИ

2,7 млрд рублей направят в Псковской области на модернизацию первичного звена здравоохранения, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в рамках парламентского часа на 6-й сессии Псковского областного Собрания 27 января. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Марина Гаращенко отметила, что региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Псковской области» будет реализована за пять лет - с 2021 года по 2025 год. В неё включены 22 медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь.

Программа обеспечивается из федерального и регионального бюджетов. Уровень софинансирования составляет 97,7%. Так, общее финансовое обеспечение региональной программы с 2021 по 2025 год составит 2 млрд 709 млн 553, 92 тысячи рублей.