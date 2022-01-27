За 9 лет зарплата врачей в Псковской области выросла в 2,5 раза

11:49, 27 января 2022, ПАИ

В Псковской области уровень оплаты труда по итогам 2021 года вырос по сравнению с уровнем оплаты труда в 2012 году: у врачей – в 2,5 раза, у среднего медицинского персонала – в 2,4 раза, у младшего медицинского персонала – в 3,2 раза. Об этом председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила в рамках парламентского часа на 6-й сессии Псковского областного Собрания 27 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, отмечается повышение уровня оплаты труда по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Среднемесячная зарплата за 2021 год составила: для врачей – 66 435 рублей, для среднего медицинского персонала – 34 471 рубль, для младшего медицинского персонала – 28 873 рубля.

Марина Гаращенко добавила, что в 2022 году рост среднемесячного дохода перечисленных категорий к 2021 году прогнозируется в размере 6,6% и составит 31 390,5 рубля (в прошлом году этот прогнозный показатель составлял 29 447 рублей).