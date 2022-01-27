22 раза выезжали пожарные и спасатели для ликвидации последствий ДТП в Псковской области
С 20 по 26 января 2022 года пожарные и спасательные подразделения Псковской области 22 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
За указанный период времени в результате ДТП погиб один человек, пострадало — 19. В трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.
«При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах», - рассказали в ведомстве.
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