22 раза выезжали пожарные и спасатели для ликвидации последствий ДТП в Псковской области

12:01, 27 января 2022, ПАИ

С 20 по 26 января 2022 года пожарные и спасательные подразделения Псковской области 22 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

За указанный период времени в результате ДТП погиб один человек, пострадало — 19. В трех случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

«При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах», - рассказали в ведомстве.