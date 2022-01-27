Мокрый снег и дождь ожидается в Псковской области 28 января

13:15, 27 января 2022, ПАИ

Температура от –3 до +2 градусов ожидается в Псковской области 28 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В пятницу на территории региона ожидается облачная погода. Ночью пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные. Утром в отдельных районах области может пройти дождь. Днем будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, вечером переходящие в снег.

В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах вечером местами сохраняется гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду, атмосферное давление низкое.