Мокрый снег и дождь ожидается в Псковской области 28 января
Температура от –3 до +2 градусов ожидается в Псковской области 28 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В пятницу на территории региона ожидается облачная погода. Ночью пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные. Утром в отдельных районах области может пройти дождь. Днем будут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, вечером переходящие в снег.
В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода, на дорогах вечером местами сохраняется гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9–14 метров в секунду, атмосферное давление низкое.
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