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Культура

Посетить лекцию Анны Виленской, концерт «Метель» и другие мероприятия Псковской филармонии можно по Пушкинской карте

Псковская областная филармония присоединилась к Всероссийской культурной программе «Пушкинская карта», с которой можно посещать культурные мероприятия за счет государства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

29 января, в субботу, в 15:00 искусствовед Анна Виленская приглашает на лекцию «Поздний романтизм». Разговор пойдет о том, как этот отрезок истории повлиял на музыку XX века. Это будет пятая встреча с Анной Виленской в зале Псковской филармонии, вообще этот новый образовательный проект рассчитан на 9 лекций, он знакомит слушателей с самыми важными моментами в истории музыкального искусства.

4 февраля, в пятницу, в 19:00 к дням дуэли и гибели Александра Сергеевича Пушкина филармония представит концерт Губернаторского симфонического оркестра под управлением Николая Хондзинского на музыкальную сюиту Георгия Свиридова «Метель». В концерте также примут участие художник песочной анимации Оксана Чунчукова и мастер художественного слова Дмитрий Касимов.

12 февраля, в субботу, в 19:00 зрителей ждет встреча с удивительным голосом, вокалисткой ансамбля русской музыки «Псков» Натальей Александровой. В программе творческого вечера в ее великолепном исполнении под звуки гитары прозвучат русские и цыганские романсы, песни, лирические ретрошлягеры, джаз, строгие песни военных лет, озорные частушки, духовные песнопения.

17 февраля, в четверг, в 14:00 концерт для детей ансамбля русской музыки «Псков» с названием «Звон над водой». Эта будет яркая вымышленная история, описывающая события, которые могли бы происходить в давние времена на месте слияния двух рек — Великой и Псковы. Сюжет построен так, что юные слушатели одновременно узнают, какими профессиями занимались и славились наши предки, населявшие различные окраины города Пскова, а также познакомятся с русскими народными музыкальными инструментами, представленными в наше время в составе ансамбля русской музыки «Псков».

19 февраля, в субботу, в 17:00 новая встреча с Анной Виленской — композитором, лектором, популяризатором классической музыки, редактором Союза композиторов. На этот раз разговор пойдет об авангардной музыке как способе написания музыки по-новому.

Каждому молодому человеку от 14 до 22 лет выдается специальная карта «Мир», которая позволит приобщиться к культуре и искусству. Картой можно оплатить покупку билета на мероприятия из перечня, размещенного на сайте Культура.рф, и мероприятия Псковской филармонии.

Лимит карты с 2022 года составляет 5 000 рублей. Чтобы получить Пушкинскую карту необходимо:

1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить учетную запись;

2. Установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура»;

3. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир»;

4. Выбрать мероприятие из афиши и купить билет в приложении, на сайте или в кассе.

Все билеты — именные. Отдать их кому-то не получится.

Для приобретения билета на посещение Псковской филармонии необходимо выбрать концерт в разделе афиша с соответствующей меткой.

Оплатить покупку билета через сайт или в кассе филармонии.

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