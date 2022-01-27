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Как определить бессимптомный коронавирус, рассказали псковичам

Как определить бессимптомный коронавирус, рассказала главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра СПИД Елена Карзанова корреспонденту Псковского агентства информации.

По её словам, наличие вируса в организме можно выявить, сдав ПЦР-тест или экспресс-тест. При этом, уточнила инфекционист, в нормативных актах указано, что для бессимптомных контактных лиц, которые проживают вместе с больным, проведение исследования не показано. В таком случае необходима только изоляция в течение 7 дней, вместо 14, как было ранее. «Требовать, чтобы ковидная бригада брала у бессимптомников пробу на исследование, бесполезно», - пояснила Елена Карзанова.

При желании тест можно сделать платно, например, данная услуга предоставляется в Псковской областной инфекционной больнице.

Инфекционист также призвала не заниматься самолечением, так как на любой препарат может быть индивидуальная непереносимость. «Момент самолечения — самая большая глупость, которую можно придумать», - считает она.

Как себя вести в период подъема заболеваемости, читайте здесь.

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