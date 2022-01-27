Выставка музыкальных раритетов доступна посетителям в Пушкинских Горах ещё три дня

14:44, 27 января 2022, ПАИ

Ещё три дня, до 30 января включительно, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будет доступна для посетителей выставка «Музыкальная гостиная пушкинской поры» — совместный проект Пушкинского заповедника и Российского национального музея музыки (Москва). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

На ней представлены уникальные произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, авторские рукописи, редкие печатные издания, музыкальные инструменты конца XVIII — первой половины XIX века, образцы мебели и предметы интерьера, характерные для гостиных пушкинского времени, — как из фондов Музея музыки, так и из собрания «Михайловского».

Среди раритетов в экспозиции есть и рукописный альбом княгини Наталии Голицыной с 63 автографами. Эти записи в своё время сделали посетители её великосветского салона — поэты, писатели, музыканты, художники. «Созвездие» имён впечатляет: здесь и Иван Крылов, и Василий Жуковский, и Теофиль Готье, и Оноре де Бальзак, и Ференц Лист, и Джоаккино Россини, и Полина Виардо, и Сигизмунд Тальберг, проч., проч. Первым в этом ряду, конечно, стоит автограф Пушкина, датированный 26 сентября 1826 года. Для этой «заметки на память» поэт выбрал четыре «любовные» строки из своего стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом».

Выставка «Музыкальная гостиная пушкинской поры» работает в Научно-культурном центре музея-заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Возрастная рекомендация к её посещению — 6+, при этом подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 22 смогут оплатить билет, воспользовавшись Пушкинской картой.