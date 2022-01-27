Более 754 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

14:46, 27 января 2022, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 181 тест на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 754 393, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 74 712 человек, 70 009 пациентов выздоровело, 1 410 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.