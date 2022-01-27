Декларационную кампанию обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

15:07, 27 января 2022, ПАИ

27 января в медиацентре Псковского агентства информации проходит пресс-конференция, посвящённая декларационной кампании 2022 года.

Какие изменения ожидаются в подаче декларации с этого года? Кто обязан отчитаться о своих доходах? Чем грозит нарушение сроков подачи декларации? Где и как можно заполнить декларацию? На эти и другие вопросы ответит начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Псковской области Светлана Владимирова.