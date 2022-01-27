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Опубликован график работы выездного флюорографа в Великолукском районе

Опубликован график работы мобильного выездного флюорографа в феврале 2022 года в Великолукском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Наш путь».

4 февраля – в деревнях Налоиха, Куковичено, Ваши Шелковской волости.

7 февраля – в деревнях Малахи, Зимари, Беседино Шелковской волости.

8 февраля – в деревнях Кислово, Крутовраг Переслегинской волости.

10 февраля – на станции Воробецкая Переслегинской волости.

14 февраля – в деревнях Кленовка, Сердце, Садки Шелковской волости.

18 февраля – в деревнях Гвоздово, Мякотино, Корняки Переслегинской волости.

21 февраля – в деревнях Новоселье, Ладихино, Калдобино Пореченской волости.

25 февраля – в деревне Торчилово и поселке Дорожный Лычевской волости.

28 февраля – в деревнях Сафроново, Нюссо, Березка Пореченской волости.

«Прием фельдшером вестись не будет, поскольку в настоящее время специалист проходит обучение! О возобновлении работы мобильных передвижных ФАПов в населенных пунктах Великолукского района мы сообщим отдельно в скором времени», - уточнили в редакции.

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