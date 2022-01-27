Сильный снегопад ожидается в Псковской области ночью 28 января

15:43, 27 января 2022, ПАИ

Ночью и утром 28 января преимущественно в западных районах Псковской области ожидается сильный снегопад, местами мокрый снег, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

При снегопаде МЧС рекомендует воздержаться от поездок, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. На улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи), остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередачи, разбитого стекла и других источников опасности.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».