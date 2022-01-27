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Общество

В Псковской области на 23% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Псковской области на 3-й неделе 2022 года заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 23,43%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

За указанный период зарегистрировано 5052 случая. Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня по населению в целом на 22,46%. Превышение эпидпорога зарегистрировано во всех возрастных группах: от 0 до 2 лет – на 16,34% (561 случай); от 3 до 6 лет – на 5,3% (757 случаев); от 7 до 14 лет – на 124,9% (1441 случай); от 15 лет и старше – на 145,4% (2293 случая).

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 69,4%, выявлено 3005 случаев. Заболеваемость в городе выше еженедельного порогового уровня по населению в целом на 68,11%. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастных группах от 0 до 2 лет – на 6,7% (378 случаев); от 7 до 14 лет – на 148,95% (845 случаев); от 15 лет и старше – на 99,99% (1370 случаев).

Госпитализирован 41 человек. Лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 53 человека, проведено 584 исследования. У 2 человек был выявлен парагрипп, у 4 – аденовирусы, у 4 РС-вирусы, у 2 – риновирусы.

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