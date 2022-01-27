Псковский филиал принял участие в расширенном заседании учёного совета Академии ФСИН России

17:25, 27 января 2022, ПАИ

Заседание учёного совета, посвящённое итогам работы в 2021 году и приоритетным направлениям совершенствования деятельности образовательной организации, состоялось под председательством начальника Академии ФСИН России Сергея Никитюка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

В режиме видео-конференц-связи с докладом о результатах работы Псковского филиала Академии ФСИН России в 2021 году и перспективах его развития выступил заместитель начальника академии – начальник филиала Александр Сысоев.

Начальник Псковского филиала академии отметил, что минувший год, несмотря на ограничения, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекции, для вуза прошёл в стабильном развитии по всем направлениям деятельности. В феврале 2021 году филиал в составе Академии ФСИН России успешно прошёл процедуру государственной аккредитации реализуемых образовательных программ высшего образования.

Участники расширенного заседания учёного совета академии подчеркнули, что главная задача образовательной организации – обучение и подготовка к реальной практической работе высококвалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы России.